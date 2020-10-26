У Львові затримали зловмисників, які багаторазово поповнювали рахунки однією купюрою

У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої було прикріплено ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання.

Поліцейські затримали фігурантів на місці злочину, під час вчинення «операції».

За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Національна поліція України