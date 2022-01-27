У Львові затримано посадовця ПТУ, який вимагав з підлеглих гроші за незвільнення з роботи

Затримали керівника одного з вищих професійно-технічних училищ під час отримання неправомірної вигоди учора, 26 січня.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції, посадовець налагодив схему вимагання та отримання коштів від підлеглих. Користуючись службовим становищем, за 500 доларів США винагороди обіцяв не звільняти підлеглих та не створювати їм штучних проблем в роботі.

26 січня поліцейські затримали директора місцевого профтехучилища на робочому місці під час отримання від підлеглого понад 11 тисяч гривень.

Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України