У Львові затримали 19-річного молодика, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу

Погрожуючи зброєю, зловмисник вимагав у продавчині торгівельного кіоску віддати йому виручку. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як встановили правоохоронці, 17 травня о 18:15 у приміщення торгівельного кіоску, розташованого на вулиці Кульчицької, забіг чоловік у масці та погрожуючи продавчині пістолетом, вимагав віддати йому виручку. Втім жінка не розгубилась та сказала нападнику, що викличе поліцію, після чого той вистрелив у полицю та втік з місця події.

До розшуку та затримання зловмисника були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, оперативники карного розшуку, а також співробітники Управління кримінального аналізу та інших служб поліції Львівщини.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці протягом кількох годин встановили місце перебування нападника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 19-річний житель Львова.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у нього пневматичний пістолет, балаклаву, а також інші речові докази причетності до вчинення злочину. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області