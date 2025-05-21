У Львові затримали чоловіка, який розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейському та військовослужбовцю

Сьогодні вранці на вулиці Княгині Ольги у Львові чоловік призовного віку відмовився виконати законні вимоги поліцейського та військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо перевірки військово-облікових документів. Під час спроби втечі він розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя представникам силових структур.

Унаслідок дій правопорушника поліцейський і один з військовослужбовців отримали ушкодження очей та були доставлені до медичного закладу.

Працівники Львівського районного управління поліції № 2 затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його особу встановлено — це 43-річний львів’янин, який перебував у розшуку за ухилення від військового обліку.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області