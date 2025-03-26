У Львові затримали двох зловмисників, причетних до нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому

Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. За скоєне затриманим загрожує покарання — позбавлення волі на строк до десяти років.

25 березня, близько 18.10, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння по вулиці Колійній у Львові поранено чоловіка.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління патрульної поліції.

Як встановили поліцейські, того дня між 53-річним львів’янином, його сусідом та знайомим сусіда виник побутовий конфлікт, у ході якого потерпілий отримав удар гострим предметом у стегно. Попри зусилля медиків, він невдовзі помер у кареті швидкої допомоги.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисників, 37-річних мешканців Львова, та затримали їх у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області