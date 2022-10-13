У Львові затримали мешканця Харкова, який намагався вбити знайомого

За скоєне затриманому, який завдав потерпілому кількох ножових поранень, загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Також встановлено, що причиною замаху на вбивство стали ревнощі.

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, 11 жовтня у під’їзді одного з будинків на вулиці Масарика 25-річний мешканець Харкова, який тимчасово проживає у Львові, завдав кількох ударів ножем знайомому – на три роки молодшому за себе львів’янину.

В подальшому медики діагностували у потерпілого, зокрема «ножові поранення голови, рук, плеча та живота». Проведеними заходами також було встановлено, що зловмисник намагався вбити знайомого через ревнощі.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області