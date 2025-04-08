У Львові затримали підозрюваного у крадіжці телефонів у дітей-футболістів

Доки вихованці спортшколи тренувалися, зловмисник проник у роздягальню та викрав речі. За скоєне затриманому загрожує покарання — до восьми років позбавлення волі.

Встановлено, що 37-річний львів’янин, раніше засуджений за замах на крадіжку, викрав зі спортивного закладу вісім смартфонів. Після тренування діти виявили відсутність речей, їх батьки звернулись в поліцію.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. Викрадені телефони та інші речові докази вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області