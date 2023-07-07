У Львові затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення за кордон ухилянтів

Встановлено, що свої «послуги» затриманий, 22-річний львів’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, оцінював у суму 6 тисяч доларів США з кожного «клієнта». Загалом він причетний до більше десяти випадків незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Зловмисника викрили оперативники Управління міграційної поліції, Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та 7-го Карпатського прикордонного загону спільно з слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, за грошову винагороду підозрюваний виготовляв для військовозобов’язаних чоловіків, громадянам України, підроблені документи, які надавали тим можливість виїзду за межі України під час дії воєнного стану.

5 липня правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання повної суми коштів від чергового «клієнта».

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області