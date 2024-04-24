У Львові затримали військового, який за хабар обіцяв домовитись про влаштування мобілізованого у тилову частину

Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині. Він вимагав у мобілізованого 3 тис. доларів США за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину. Той запевнив, що за 3 тис. доларів США може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Передбачене статтею покарання позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, вивчається причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР