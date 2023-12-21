У Львові затримали злочинну групу, учасники якої незаконно позбавили волі чоловіка

Зловмисників – 32-річного жителя міста Хирів, львів’янина віком 30 років та жителя міста Рава-Руська віком 33 роки, викрили оперативники Управління міграційної поліції та Управління кримінального аналізу у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 19 грудня опівдні підозрювані зайшли у квартиру, розташовану в одному з будинків на вулиці Левицького у Львові, в якій проживав 34-річний чоловік. Застосувавши фізичну силу та заходи психологічного впливу, вони змусили підкоритись чоловіка своїй волі, вивели його з помешкання та посадили в автомобіль «Шкода», маючи намір примусово доставити у так званий «реабілітаційний центр».

На шляху до закладу автомобіль зловмисників зупинили патрульні поліцейські, а оперативники затримали їх в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіка, який був незаконно позбавлений волі, правоохоронці звільнили.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області