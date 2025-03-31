У Львові затримали зловмисника, підозрюваного у нанесенні смертельних травм поліцейському

Розпочато кримінальне провадження. За скоєне 44-річному львів’янину загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Попередньо встановлено, що подія сталась 29 березня близько другої години ночі на вулиці Кобзарській. 44-річний житель Львова, перебуваючи у стані сп’яніння, завдав 29-річному співробітнику поліції Львівщини тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці події. На той час правоохоронець перебував поза службою.

Нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області