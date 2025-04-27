У Львові затримали зловмисника, причетного до крадіжки з квартири на суму майже 20 мільйонів гривень

Підозрюваний викрав сейф із грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінними речами. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

24 квітня до поліції надійшло повідомлення від 62-річного львів’янина про те, що з його квартири на вулиці Героїв Майдану викрадено переносний металевий сейф, у якому знаходилися грошові кошти, ювелірні вироби та інші цінні речі.

До розкриття злочину були задіяні оперативники карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2.

Як встановили правоохоронці, зловмисник шляхом підбору ключа проник у квартиру, викрав з неї переносний металевий сейф, а потім, підібравши до нього ключ, викрав понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро, ювелірні вироби та інші цінні речі на загальну суму майже 20 мільйонів гривень.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 64-річний львів’янин. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили викрадені грошові кошти та цінності й речові докази причетності зловмисника до вчинення злочину.

Слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області