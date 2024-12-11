У Львові затримали зловмисника, причетного до вбивства брата

Встановлено, що конфлікт між родичами виник під час розпивання спиртних напоїв. За скоєне зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

10 грудня, близько 20.00, до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі одного з будинків на вулиці Скорини у Львові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, того вечора між двома рідними братами віком 40 і 44 роки під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав удар ножем у груди старшому, який від отриманого поранення помер.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області