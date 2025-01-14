У Львові затримали зловмисника, причетного до жорстокого вбивства пенсіонерки

Відкрито кримінальне провадження, за скоєне 17-річному студенту загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вчора, 13 січня близько 22.00 на оперативну лінію 102 зателефонували мешканці одного з будинків, розташованого на вулиці Тершаківців у Львові та повідомили про тіло своєї сусідки з ознаками насильницької смерті, яке вони виявили у її власній квартирі.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, особу загиблої – 76-річної місцевої мешканки, причиною смерті якої стали чисельні травми голови. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативника група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку, спеціалісти – криміналісти, співробітники Управління кримінального аналізу та інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» правоохоронці встановили, що близько 21.30 у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий чоловік, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік.

Невдовзі, під час обстеження району, патрульні поліцейські виявили зловмисника та затримали його на вулиці Левицького у Львові. Особу затриманого встановлено – ним виявився студент одного з львівських вищих навчальних закладів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області