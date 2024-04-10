У Львові затримали зловмисника, який намагався викрасти гроші з банкомату

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

9 квітня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка у Львові невідомий чоловік намагається зламати банкомат та викрасти з нього грошові кошти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини. Також до розшуку зловмисника були залучені співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце знаходження втікача та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази причетності до скоєння злочину у нього вилучені.

Особу затриманого встановлено – ним виявився житель Львова віком 38 років, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 – ч.4 ст.185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області