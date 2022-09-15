У Львові затримали зловмисника, який перебував у розшуку за шахрайство

14 вересня, близько 13.30, у рамках профілактичного відпрацювання «Розшук» співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 на вулиці Антонича у Львові виявили 36-річного львів’янина, який перебував у розшуку за раніше скоєне кримінальне правопорушення – шахрайство.

Крім того, під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили у чоловіка 76 патронів калібру 5.45 мм. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисника затримано згідно ухвали суду та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом виявлення боєприпасів слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що на Львівщині триває операція «Розшук», під час якої поліцейські перевіряють інформацію стосовно осіб, які перебувають у розшуку за вчинення кримінальних та адміністративних порушень. Комплекс профілактичних заходів здійснюється з метою посилення протидії злочинності та підвищення ефективності розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних), а також безвісно зниклих осіб тощо.

Відділ комунікації поліції Львівської області