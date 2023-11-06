У Львові затримали зловмисника, який, перебуваючи у гостях, намагався вбити господаря

Між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого гість спочатку завдав господарю удару табуретом по голові, а потім – кількох ударів кухонним ножем у різні ділянки тіла. Лікарям вдалось врятувати життя пораненому.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, 5 листопада близько 00.30 у квартирі одного з будинків на вулиці Грінченка між 57-річний господарем помешкання та його 35-річним гостем, який тимчасово проживає у Львові, виникла суперечка, яка в подальшому переросла у конфлікт.

Спочатку гість завдав господарю удару табуретом по голові, а потім – кількох ударів кухонним ножем у різні ділянки тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. При цьому, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Побачивши що накоїв, зловмисник зателефонував у службу 103, а лікарі швидкої медичної допомоги повідомили про подію у поліцію. Завдяки майстерності лікарів, які провели термінову операцію, пораненому вдалось врятувати життя.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області