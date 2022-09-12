У Львові затримали зловмисника, який погрожував гранатою перехожим

Внаслідок події ніхто не постраждав. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

10 вересня о 16.05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій у Львові ходить нетверезий чоловік з гранатою у руці.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-вибухотехніки.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 36-річного львів’янина. Вибухотехніки вилучили та знешкодили гранату «Ф-1».

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області