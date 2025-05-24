У Львові затримали зловмисника, який поранив ножем двох сусідів

Встановлено, що між мешканцями будинку виник побутовий конфлікт. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

22 травня, близько 21.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Львові в одному з дворів по вулиці Братів Міхновських двоє місцевих мешканців отримали ножові поранення.На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Як встановили поліцейські, того вечора між 72-річним місцевими мешканцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його сусідами віком 59 та 45 років виник раптовий конфлікт, в ході якого пенсіонер вдарив чоловіків ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Обох потерпілих було госпіталізовано.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області