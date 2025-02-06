У Львові затримали зловмисника, який поранив ножем знайомого

Між чоловіками виник раптовий конфлікт. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Поранений перебуває в лікарні.

Як встановили правоохоронці, 5 лютого, близько четвертої години ночі, на вулиці Любінській у Львові зловмисник завдав удар ножем у живіт 20-річному львів’янину, після чого втік. Потерпілий з проникаючим пораненням черевної порожнини був доставлений до лікарні та зараз перебуває під наглядом медиків.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 29-річний львів’янин. Також встановлено, що між чоловіками виник раптовий конфлікт.

Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області