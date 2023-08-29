У Львові затримали зловмисника, який спричинив ножове поранення двом особам
За скоєне затриманому, 45-річному мешканцю Рудного, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.
28 серпня, близько 20.00, до поліції надійшло повідомлення від 36-річного жителя Винників про те, що він, перебуваючи на Приміському вокзалі, отримав ножове поранення.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.
Поліцейські встановили, що разом із заявником на території вокзалу перебував 34-річний житель одного з сіл Самбірського району, який також отримав ножові поранення.
Як встановили правоохоронці, у потерпілих виник конфлікт із 45-річним мешканцем Рудного, під час якого той завдав їм ножові поранення в область грудної клітки. Їх госпіталізовано у лікарню.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника та оперативно затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet