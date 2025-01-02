У Львові затримали зловмисника, який жорстоко побив чоловіка

Постраждалий перебуває в реанімації. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

30 грудня, близько першої ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Лотоцького у Львові жорстоко побито чоловіка.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Львівського районного управління поліції №1.

Як встановили поліцейські, тієї ночі між 30-річним та 32-річним львів’янами, які перебували в гостях, виник конфлікт, у ході якого старший завдав молодшому численні удари в область живота, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували в реанімацію.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області