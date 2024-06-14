У Львові затримали зловмисницю, яка поранила ножем свого знайомого

За скоєне жительці Львова віком 34 роки загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Повідомлення про пацієнта, доставленого до однієї з львівських лікарень з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітини», надійшло у поліцію 13 червня близько другої години ночі.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері до пораненого, 38-річного львів’янина, завітала в гості його знайома – також жителька Львова віком 34 роки. В якийсь момент між господарем та гостею виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловіку удару ножем у ділянку грудей, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області