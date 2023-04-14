У Львові затримано адвоката, який пропонував вирішити питання з уникнення мобілізації

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, юрист запевняв призовників, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І що за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації.

Ціна такої послуги – 1 000 доларів США.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури