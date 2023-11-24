У Львові зловмисниця видурила у «клієнтки» гроші нібито за оренду квартири

Підозрювану, 47-річну жительку Харкова, викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрювана створила та розмістила на одному з профільних сайтів у мережі Інтернет неправдиве оголошення про здачу в оренду квартири у Києві.

На це оголошення відгукнулась львів’янка, котра в подальшому переказала зловмисниці кошти в якості передоплати за оренду помешкання у сумі 2 тисячі гривень, які та в подальшому привласнила.

З’ясувавши, що стала жертвою шахрайства, потерпіла звернулась по допомогу у поліцію.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до вчинення інших подібних злочинів.

Відділ комунікації поліції Львівської області