У м. Кривий Ріг судитимуть 16-річного молодика, обвинуваченого у вбивстві власної бабусі

Під час конфлікту 16-річний онук вдарив сокирою по голові літню жінку, завдавши потерпілій смертельних травм. Після скоєного юнак спробував приховати сліди злочину – підпалив квартиру померлої.

9 вересня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції розшукали фігуранта та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Також слідством встановлено, що того ж дня після скоєння вбивства хлопець взяв з собою пляшку з легкозаймистою речовиною та пішов до одного з навчальних закладів міста для його підпалу. Він зайшов до будівлі та кинув пляшку на підлогу, проте до кінця злочин не вдалось довести.

6 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції