У м. Могилів-Подільський зловмисник пропонував прикордонникам 200 доларів за незаконний перетин кордону

50-річний житель Київської області за 200 доларів США намагався «домовитись» з прикордонниками про сприяння у незаконному виїзді за межі України.

Злочин стався 27 вересня близько 10.25 в пункті пропуску “Могилів-Подільський – Отач”.

Як розповів керівник Могилів–Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, правопорушник не мав законних підстав для перетину кордону.

Для того, щоб прикордонники посприяли йому виїхати, зловмисник запропонував їм гроші.

Кошти вилучені.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За такий злочин чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 4 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області