У махінаціях із земельними ділянками підозрюють колишню голову сільради на Львівщині

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній голові однієї із сільських рад Яворівського району. Їй інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2020 році підозрювана, будучи головою сільради, незаконно передала у приватну власність місцевим мешканцям дві земельні ділянки.

Мова йде про землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Їх загальна вартість становить понад 900 тис. грн.

Для цього колишня посадовиця підписала та скріпила печаткою завідомо неправдиві офіційні документи – рішення про надання земель у власність громадян.

Однак, земельні ділянки не були сформовані в межах села і, відповідно, їм не було присвоєно кадастрові номери. Відтак розпоряджатися такими об’єктами уповноважена виключно Львівська міська рада.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління СБ України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури