У махінаціях з держмайном на ₴31 млн. на Івано-Франківщині підозрюються керівник товариства і держреєстратор

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику товариства з обмеженою відповідальністю і державному реєстратору за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також у зловживанні повноваженнями ( ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства у змові з державним реєстратором подав йому документи про проведення в автоматизованій системі Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії, внаслідок якої держава втратила частку у статутному капіталі підприємства державного сектора економіки на понад 31 млн грн.

Як з’ясували прокурори, посадовець діяв в інтересах приватного підприємства і неправомірно ініціював проведення загальних зборів учасників, на яких, за відсутності кворуму, прийнято рішення про необґрунтоване зменшення розміру частки держави.

В подальшому держреєстратор, використовуючи заяву директора та неправомочне рішення загальних зборів учасників товариства, зловживаючи повноваженнями, провів у Реєстрі несанкціоновану зміну часток учасників, спричинивши державі шкоду на цю суму.

Під час досудового розслідування інтереси держави поновлено, несанкціоновану реєстраційну дію Міністерством юстиції скасовано – майно вартістю понад 31 млн грн повернуто державі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділення поліції Івано-Франківського райуправління поліції Головного управління Національної поліції в області за матеріалами Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури