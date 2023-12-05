У махінаціях з вугіллям на суму понад ₴1,3 млн. поліція Синельниківщини викрила директора навчального закладу

Зловживаючи службовим становищем та заздалегідь знаючи про те, що постачальник не виконає умови, фігурант все ж уклав договір на закупівлю 152 тонн вугілля.

Злочинну діяльність директора задокументували правоохоронці відділення поліції № 4 Синельниківського районного управління поліції за участі прокурора Першотравенської окружної прокуратури.

В ході слідства встановлено, що у серпні 2022 року директор одного із закладів освіти Синельниківського району уклав договір з приватною організацією на придбання 152 тонн вугілля, яке призначалося для обігріву приміщень закладу. Підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, підписав договір. Через деякий час вугілля було доставлено до закладу, за що фігурант перерахував на рахунок постачальника понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів. Згідно з висновком експертизи доставлене «вугілля» не відповідає нормам заявленим постачальником у тендерному договорі.

За фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а також за службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей оголошено підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського районного управління поліції