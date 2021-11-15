У Марганці 33-річного чоловіка затримали за пограбування літньої жінки

Зламавши ролети на вікні підозрюваний проник в середину будинку 74-річної потерпілої, де погрожуючи жінці заволодів її майном.

Злочин стався 12 листопада близько 12-ї години по вулиці Маяковського в місті Марганець. Після скоєння пограбування чоловік намагався втекти через вікно, але був затриманий поліцейськими та охороною. Будинок жінки був обладнаний сигналізацією та під час нападу вона встигла натиснути на тривожну кнопку.

Затриманий 33-річний місцевий мешканець, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У нього поліцейські вилучили викрадені гроші та телефон, які повернули потерпілій.

13 листопада слідчим за погодженням із окружною прокуратурою нападнику оголошено підозру за ч.3 ст. 186 Кримінального Кодексу України (грабіж) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП