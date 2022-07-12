У Марганці поліцейські затримали жінку, яка підозрюється у скоєнні двох злочинів

Зловмисниця пограбувала чоловіка та викрала з квартири телефон.

28 травня 31-річна місцева мешканка пограбувала чоловіка біля під’їзду багатоповерхівки по вул. Київській у місті Марганець. Вона вирвала у нього з рук телефон і втекла.

Опитавши потерпілого і свідків, поліцейські встановили особу зловмисниці та з’ясували, що вона вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час досудового слідства поліцейські з’ясували, що жінка також причетна до крадіжки телефону із квартири містянина, яку скоїла 20 червня.

Поліцейські розшукали викрадене майно.

11 липня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою зловмисниці вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) та ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП