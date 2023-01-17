У Марганці за вбивство співмешканки поліцейські затримали 50-річного чоловіка

Нападник завдав потерпілій понад 10 ударів кухонним ножем у груди та в руки. Жінка отримала смертельні травми.

14 січня близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з ножовим пораненням.

На місці події поліцейські з’ясували, що три дні тому між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік завдав потерпілій множинні ножові поранення. З місця злочину нападник втік.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п‘ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП