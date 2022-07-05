У Марганці затримали чоловіка за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Через ревнощі підозрюваний схопив ножа та завдав ножове поранення у груди 36-річному потерпілому.

Злочин стався 3 липня близько 22.25 поблизу однієї з багатоповерхівок по вулиці Торгівельна в місті Марганці. Як з’ясували оперативники, підозрюваний прийшов до під’їзду будинку в якому мешкав. Там він побачив свою співмешканку в компанії із спільним знайомим. На ґрунті ревнощів 50- річний підозрюваний спочатку побив 36-річного чоловіка, а потім завдав йому ножове поранення в груди.

Поліцейські затримали зловмисника на місці скоєння злочину в порядку ст.208 кримінального процесуального кодексу України.

4 липня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП