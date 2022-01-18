У Марганці затримали злочинну групу, причетну до розбійного нападу на 81-річного чоловіка

Підозрювані проникли до будинку дідуся, жорстоко побили його, після чого заволоділи грошима у сумі 3 тис. гривень, мобільними телефонами та банківськими картками.

Як встановили поліцейські, група складалася з двох чоловіків 38 та 31 років та 45-річної жінки – жителів м. Марганець. В ніч з 11 на 12 січня вони проникли на територію домоволодіння потерпілого. Потім один з чоловіків заліз до будинку через відчинене вікно та впустив до оселі інших. Нападники стали завдати господарю удари по різних частинах тіла, а коли чоловік знепритомнів – забрали цінні речі та втекли з місця події. Через відсутність мобільного, травмований пенсіонер не зміг одразу звернутися по медичну допомогу. Чоловіка доставили до лікарні лише 13 січня, де за кілька днів він помер внаслідок тяжких травм голови. Повідомлення про злочин надійшло до поліції 14 січня від сина померлого.

На місці злочину поліцейські відділення поліції № 1 Нікопольського РУП зібрали речові докази, також допитали свідків. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили та затримали причетних до злочину. Ними виявились двоє чоловіків, раніше судимих за скоєння майнових злочинів, та жінка. За місцями їх мешкання відбулись обшуки, під час яких були виявлені речові докази, які підтверджують причетність затриманих до нападу. Крім цього, у квартирі 38-річного чоловіка виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. За цим фактом йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

15 січня трьом фігурантам вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Двом чоловікам та жінці обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Також на даний час вирішується питання про вручення 38-річному чоловіку повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області