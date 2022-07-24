У Маріуполі п’яні окупанти кинули у двір жителя гранату, поранивши двох людей

Вчора у Маріуполі п’яні російські окупанти у відповідь на зауваження місцевого жителя кинули на його подвір’я гранату – поранено двох цивільних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

“Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина – вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з “днр війська”) загально гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. У відповідь окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані”, – повідомив Андрющенко.