У Маріуполі поліцейського та його спільника викрито на одержанні хабаря від місцевого мешканця

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури поліцейського Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції та його спільника викрито на одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року 27-річний поліцейський, погрожуючи мешканцю м. Маріуполя притягненням до кримінальної відповідальності за начебто вчинену крадіжку, вимагав у нього неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США.

На заздалегідь обумовлене місце зустрічі із потерпілим поліцейський взяв із собою спільника, який мав забезпечити захист та усунення перешкод при отриманні неправомірної вигоди. Після одержання неправомірної вигоди обох фігурантів викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками ТУ ДБР за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури