У Маріуполі за вбивство знайомої громадянина Республіки Азербайджан засуджено до 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення, яке підтримувала Лівобережна окружна прокуратура, Іллічівським районним судом м. Маріуполя ухвалено обвинувальний вирок стосовно 41-річного громадянина Республіки Азербайджан, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у грудні 2019 року, знаходячись біля під’їзду багатоквартирного будинку в Кальміуському районі м. Маріуполя, правопорушник посварився із 51-річною знайомою. З метою умисного противоправного заподіяння смерті жінці, зловмисник завдав 13 ударів ножем по тілу потерпілої, від яких остання померла на місці.

Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури