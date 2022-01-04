У Маріуполі затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу на двох школярів

Під погрозою застосування пістолета зловмисник заволодів мобільними телефонами неповнолітніх і втік. Оперативники за декілька годин встановили його особу та розшукали. Гаджети вилучені та будуть повернені дітям.

1 січня, близько 03:00, на лінію 102 зателефонував чоловік з повідомленням про те, що у парку Лівобережного району невідомий злочинець під погрозою предмета, схожого на пістолет, заволодів мобільними телефонами двох підлітків.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу відділу поліції №2 Маріупольського районного управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що неповнолітні віком 13 та 14 років гуляли у парку, де познайомились з чоловіком. Новий знайомий, погрожуючи розправою, відібрав у хлопців телефони.

До настання ранку оперативники встановили підозрюваного та в подальшому затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 22-річний раніше засуджений за вчинення наркозлочинів місцевий мешканець.

Поліцейські вилучили в нього пневматичний пістолет та викрадені телефони, які будуть повернені законним власникам.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області