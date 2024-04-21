У машині поліцейських, розстріляних на Вінниччині, перебував ще й цивільний чоловік

Правоохоронці везли його на освідування.

На момент нападу він був в автомобілі та не постраждав. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська.

“Цієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за двадцять хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол”, — розповіла Заріна Маєвська..

За її словами, дорогою поліцейські помітили автомобіль, який порушив ПДР, та зупинили його, щоб перевірити документи.