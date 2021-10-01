У Мелітополі оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі на жінку

Злочин було скоєно наприкінці січня цього року, фігуранту заочно повідомлено про підозру, але зловмисник близько восьми місяців переховувався від органів досудового розслідування. 29 вересня його затримали в порядку ст. 208 КПК України та доставили до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2021 року близько 20:20 невідомий чоловік в масці через вікно проник до будинку в одному із сіл Костянтинівської територіальної громади, де мешкала 83-річна жінка. Під загрозою фізичної розправи, ножа та електрошокера, нападник вимагав у пенсіонерки віддати усі заощадження, а потім сам відкрито заволодів грошовими коштами у розмірі близько 3 тисяч гривень і втік з місця злочину. Перелякана постраждала жінка тільки вранці наступного дня розповіла рідним про злочин, після чого останні звернулись за допомогою до поліції.

За фактом розбійного нападу слідчими Мелітопольського районного управління поліції було розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Мелітопольського РУП встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Мелітопольського району 1991 року народження. Поліцейськими була зібрана уся необхідна доказова база причетності фігуранта до розбійного нападу та заочно йому повідомили про підозру. Зловмисник переховувався від органів досудового розслідування близько восьми місяців.

29 вересня оперативники затримали фігуранта на одній із вулиць у місті Мелітополь. Згідно ухвали Мелітопольського міськрайонного суду його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом судом для нього буде обрано запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області