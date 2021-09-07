У Мелітополі раніше судимий чоловік пропагував культ насильства і жорстокості та погрожував вбивством неповнолітній 

Крім того, керівництвом Головного управління поліції в Запорізькій області наприкінці серпня призначено службове розслідування щодо можливої бездіяльності працівників поліції під час розгляду звернень родичів неповнолітньої. На теперішній час воно триває.

Наприкінці серпня під час моніторингу медіа-простору у засобах масової інформації та соціальних мережах було виявлено декілька публікацій та відео про те, що один із мешканців Олександрівської громади (село Степанівка-1) у Мелітопольському районі переслідує неповнолітню дівчину та надсилає їй непристойні відео з погрозами. Дана інформація викликала суспільний резонанс, тому поліцейські негайно відреагували на неї.

Співробітниками відділення поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції було встановлено особу даного чоловіка. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1982 року народження. Чоловік мешкає в одному селі, що і неповнолітня. 22 серпня за даним фактом матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 300 (Дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчим було призначено комплексно психолого-мистецтвознавчу експертизу.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що чоловік систематично висловлює на адресу дівчини 2005 року народження погрози вбивством і у неповнолітньої є реальні підстави для побоювання втілення в життя цих погроз. У зв’язку з цими обставинами, дізнавачем відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП наразі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Крім того, керівництвом Головного управління поліції в Запорізькій області наприкінці серпня призначено службове розслідування щодо можливої бездіяльності працівників поліції під час розгляду звернень родичів неповнолітньої. За результатом проведеного службового розслідування буде надана оцінка діям поліцейських та прийнято рішення щодо норм діючого законодавства.

Відділ комунікації поліції Запорізької області