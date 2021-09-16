У Мелітополі за одну добу на гачок до шахраїв потрапили дві жінки – поліція розшукує зловмисників 

Схеми шахрайських дій були різні, але вже добре відомі. Обидві жертви повірили на слово незнайомцям та віддали їм усі свої заощадження. Постраждалі надали прикмети, за якими поліцейські розшукують зловмисників.

15 вересня близько 13 години до Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась 68-річна жінка, яка повідомила, що вона втратила свої заощадження і їй потрібна допомога.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що 15 вересня близько півдня біля одного із будинків по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі до заявниці підійшли дві незнайомі жінки. Вони спитали пенсіонерку де знаходиться аптека та завели з нею розмову. Дізнавшись, що у жінки хворіє дочка, незнайомки під приводом зняття порчі заволоділи 12 тисячами гривень та 11 тисячами доларів, які потерпіла сама винесла з квартири та віддала незнайомкам. Заявниця розповіла, що одній з фігуранток на вигляд 50 років, чорнява, другій — близько 35 років.

Ближче до вечора за допомогою до поліції звернулась ще одна місцева мешканка, яка повідомила, що її літню матір ошукали. Поліцейські з’ясували, що 15 вересня близько 16 години на стаціонарний телефон за місцем мешкання жінки 1937 року народження, зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її дочка та онука потрапили у ДТП і для вирішення проблеми потрібні гроші, за якими прийдуть до неї додому. Приблизно через годину перелякана пенсіонерка власноруч віддала незнайомцю 100 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США. Тільки після цього жінка вирішила зателефонувати дочці, від якої дізналась, що з нею все добре. Свого кривдника літня жінка описала так: на вигляд 35-40 років, худорлявої статури, високого зросту, має темне волосся.

За даними фактами розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейськими Мелітопольського районного управління поліції проводяться оперативно-пошукові заходи, направлені на встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Поліцейські вкотре звертається з проханням до громадян: «Зверніть увагу своїх близьких та родичів на необхідність перевіряти будь-які повідомлення від незнайомих людей! Проінформуйте їх про дії шахраїв, розповсюджені види шахрайських дій, які націлені на категорію саме літніх громадян! Головним правилом, яким повинен користуватись кожний – це обережність.

Переконайте своїх рідних не діяти під тиском емоцій та ні в якому разі не віддавати незнайомцям свої заощадження!».

Якщо вам надійшов дзвінок з інформацією «ваш родич у біді», негайно телефонуйте родичу або тим особам, які можуть бути поруч з ним. По телефону «102» також можна перевірити дані про «проблеми з законом» чи ДТП за участю ваших рідних. Пам’ятайте, що впускати до своїх осель незнайомців дуже небезпечно, а представники соціальних служб, банків не мають ніякого відношення до операцій з готівковими грошима, тим більше за місцем мешкання громадян.

Нагадаємо: У Запорізькій області бухгалтерці виправної колонії повідомлено про підозру у привласненні більше мільйону гривень з бюджету.

Відділ комунікації поліції Запорізької області