У Мелітопольському районі викрили чоловіка, причетного до двох пограбувань

Впродовж одного дня раніше судимий житель Приазовської громади, відкрито заволодів майном місцевого мешканця та пограбував продуктову крамницю. Фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у злочині. Досудове розслідування триває.

4 лютого в період з 20:00 до 20:30 до чергової частини відділення поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області від мешканців селища Приазовське надійшло два повідомлення про грабежі.

На місце події було скеровано поліцейських сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Ними встановлено, що 4 лютого близько 19:50 в селищі Приазовське Мелітопольського району невідомий чоловік наніс місцевому мешканцю декілька ударів по голові та відкрито заволодів банківською карткою, на рахунку якої знаходилось близько тисячі гривень. Після чого втік з місця злочину.

А близько 20:40 того ж дня невідомий чоловік зайшов до місцевої крамниці по вулиці Пушкіна, де з торгівельної зали відкрито викрав продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 800 гривень.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії, зібрали свідчення потерпілих та очевидців події. За їх описом, обидва правопорушення скоїла одна й та ж людина. Невдовзі поліцейські встановили її особу. Це раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець 1998 року народження. Раніше, районним судом чоловіку було призначеного покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки з іспитовим строком за вчинення крадіжки у березні минулого року.

Наразі, правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактами злочинів розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

5 лютого слідчим відділення поліції №2 Мелітопольського РУП, за погодженням з окружною прокуратурою, по одному з них фігуранту вже повідомлено про підозру. Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо: У Запоріжжі завдяки небайдужим громадянам, поліцейські затримали викрадача кабелю зв’язку.

Відділ комунікації поліції Запорізької області