У мешканця Чернігівщини вилучили зброю, боєприпаси та наркотики (фото)

Поліцейські Чернігівщини вилучили у місцевого мешканця зброю, боєприпаси та наркотики

Мешканець Чернігова зберігав удома зброю, боєприпаси, а також наркотичні речовини. Поліція відкрила кримінальні провадження, правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські Чернігівського райуправління поліції та регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію, що 50-річний мешканець Чернігова зберігає вдома наркотичні речовини.

Під час проведення санкціонованого обшуку у господарстві чоловіка було виявлено: набої різних калібрів, граната Ф1, пістолет, саморобна рушниця та запчастини до автоматичної зброї. Крім того, поліцейські виявили у зловмисника декілька пакетів та ємностей з подрібненими рослинами коноплі.

Все виявлене правоохоронці вилучили. Речові докази було направлено на експертизу.

Поліція відкрила кримінальні провадження:

– за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

– за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області