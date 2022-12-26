У мешканця села Громи на Черкащині вилучили арсенал зброї та боєприпасів (фото)

Серед вилученого – гранати, пістолет-кулемет з глушником, автомати та карабіни. Зброю та боєприпаси порушник зберігав удома. Речові докази направили на експертне дослідження. Чоловіка помістили під варту.

Співробітники відділу кримінальної поліції та слідчі Уманського районного управління поліції задокументували факт незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 39-річним мешканцем села Громи.

Велику кількість патронів, майже два десятки гранат “РГД-5” та “Ф1” із запалами, пістолет – кулемет, з приладом для безшумної стрільби, дві гвинтівки, одна з яких “СКС”, три автомати АК та інші небезпечні предмети правоохоронці вилучили під час обшуку. Всю вилучену зброю та боєприпаси слідчі направили на експертне дослідження.

Правопорушник був затриманий у процесуальному порядку, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області