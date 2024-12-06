У мешканця Стрия вилучено безакцизні електронні сигарети та рідини вартістю понад ₴9 млн.

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного мешканця міста Стрий. Йому інкримінують незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений через Telegram-канали придбав електронні сигарети та рідини до них, які в подальшому мав намір таким же чином збувати. Проте чоловік не був в законному порядку зареєстрований як суб’єкт господарювання та, відповідно, не мав дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.

Товар, який отримував поштою, зберігав у орендованих заздалегідь складах у місті Стрий.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено електронні сигарети, а також рідини, що використовуються у них без акцизних марок. Їх орієнтовна вартість становить понад 9 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури