У міграційній службі на Хустщині викрито корупційну схему прискорення виготовлення закордонних паспортів

Ужгородська окружна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Хустщини, який організував корупційну схему для прискореного отримання паспортів для виїзду за кордон.

Йому інкриміновано прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, посередник налагодив схему прискореного виготовлення паспортів для виїзду за кордон. За свої послуги, окрім офіційних платежів, він вимагав від 100 до 200 Євро з кожного «клієнта».

Перевіряється причетність службових осіб місцевої міграційної служби до цих протиправних дій.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, оперативний супровід – ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури