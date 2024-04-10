У міграційній службі закликали не користуватися послугами шахраїв зі «спрощення» та «прискорення»

Published

Пропозиції «посередників» є незаконними.

Попри війну, українці можуть оформити документи, які важливі для кожного громадянина. Це можна зробити у територіальних підрозділах державної міграційної служби (ДМС), центрах надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс». У ДМС розповіли, чому не потрібно користуватися послугами «посередників» для оформлення документів.

У ДМС пояснили, що шахраї, які розміщують у мережі Інтернет оголошення про так зване «посередництво», пропонують, як правило, «спрощену» процедуру подання документів, максимально швидке оформлення паспортів, обслуговування поза чергою.

«Закликаємо вас за жодних обставин не користуватись послугами будь-яких посередників. Усі пропозиції від них щодо «прискорення» оформлення паспортів громадянина України є незаконними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали українців користуватися лише актуальною та перевіреною інформацією, яка завжди доступна на офіційному сайті ДМС України та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram. // Дзеркало тижня

 

 

Like

Tags:

You may also like...