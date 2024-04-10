У міграційній службі закликали не користуватися послугами шахраїв зі «спрощення» та «прискорення»

Пропозиції «посередників» є незаконними.

Попри війну, українці можуть оформити документи, які важливі для кожного громадянина. Це можна зробити у територіальних підрозділах державної міграційної служби (ДМС), центрах надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс». У ДМС розповіли, чому не потрібно користуватися послугами «посередників» для оформлення документів.

«Закликаємо вас за жодних обставин не користуватись послугами будь-яких посередників. Усі пропозиції від них щодо «прискорення» оформлення паспортів громадянина України є незаконними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали українців користуватися лише актуальною та перевіреною інформацією, яка завжди доступна на офіційному сайті ДМС України та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram. // Дзеркало тижня