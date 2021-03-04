У Миколаєві двох аферисток та їх «куратора» викрили на шахрайствах із обміном грошей (відео)

Зловмисниці ошукували пенсіонерів, а частину прибутку віддавали «куратору». У результаті ряду обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, чорнові записи, техніку та інші речові докази злочинної схеми шахраїв.

2 березня вдень до поліції надійшло повідомлення від мешканки Центрального району про те, що невідома жінка ошукала її 82-річну сусідку на 15 тисяч гривень. Зловмисниця зустріла стареньку на вулиці, представилась працівницею соцслужби й повідомила, що їй терміново потрібно поміняти наявні гроші на нові, інакше невдовзі старі будуть недійсними.

Бабуся віддала незнайомій жінці 15 тисяч грн, а натомість отримала сувенірні гроші. Лише коли шахрайка пішла, пенсіонерка побачила напис «сувенір», й розповіла все сусідці.

Аферистку за описом швидко розшукали оперативники Управління карного розшуку. Виявилось, що вона мала спільницю. Вдвох жінки неслов’янської зовнішності обманювали осіб похилого віку під різними легендами: і знімали порчу, і ворожили, і міняли гроші.

Відомо, що тільки за день шахрайки могли ошукати до чотирьох жертв. Гроші потерпілих ділили між собою, також частину віддавали так званому куратору — відомому у певних кримінальних колах жителю мкр Широка Балка, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі та оперативники провели ряд обшуків й оглядів. У результаті поліцейські вилучили грошові кошти, чорнові записи, техніку, мобільні телефони, сім-карти та інші речові докази злочинної діяльності аферистів.

Жінок доставили у відділення поліції, де вилучили у них гроші потерпілої. Їхні дії кваліфіковані, як шахрайство (ч. 1 ст. 190 ККУ).

Також перевіряється причетність зловмисниць та інших осіб до вчинення аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області